Путин и Макрон обсудили возможность собрать Совбез ООН по видеосвязи

https://static.news.ru/photo/a645ef2a-80a6-11ea-8da9-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: kremlin.ru

Президенты России и Франции провели телефонные переговоры. Они обсудили вопросы международной политики и ситуацию с пандемией коронавируса. Инициатором звонка стал Париж.

Обсуждалась возможность организации рабочей встречи лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции. Были затронуты и вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта, — сообщает пресс-служба Кремля.

Также политики проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах против коронавируса.

Эммануэль Макрон поблагодарил за содействие в вопросах возвращения на родину французских граждан и обеспечения условий для транспортировки через Россию во Францию медицинских средств и оборудования, — сообщает пресс-служба Кремля.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,1 млн человек по всему миру, более 145 тысяч скончались.

В РФ диагноз COVID-19 поставлен 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек. Во Франции — 147 тысяч заболевших, от коронавируса скончались 17,9 тысячи человек.