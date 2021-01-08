Путин и Макрон обсудили урегулирование ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/d538d950-5341-11eb-a845-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look press

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону вопросы нагорнокарабахского урегулирования. Их разговор состоялся в преддверии намеченной на 11 января трёхсторонней встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

С учётом последовательной реализации совместного заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Макрон поддержал усилия РФ «по содействию нагорнокарабахскому урегулированию». Президенты также акцентировали внимание на неотложном оказании гуманитарной помощи пострадавшему от боевых столкновений местному населению. Она может быть оказана в том числе по линии профильных международных организаций.

В конце разговора политики поздравили друг друга с Рождеством и Новым годом.

Как писал NEWS.ru, по инициативе российского лидера 11 января в Москве состоятся трёхсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На встрече планируется рассмотреть реализацию совместного заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие действия для решения проблем данного региона. Особое внимание стороны уделят рассмотрению вопросов по оказанию помощи местным жителям, пострадавшим в результате военных действий, а также обсудят развитие торгово-экономических и транспортных связей региона. В рабочем графике Владимира Путина предусмотрены также отдельные встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.