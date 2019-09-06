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Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, — говорится в сообщении Кремля.

Политики высказались за объединений усилий всех заинтересованных сторон в целях сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и его соблюдение в полном объёме.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Великобритания будет вынуждена выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. На такой шаг Лондон пойдёт в том случае, если Иран будет нарушать СВПД, писал News.ru.