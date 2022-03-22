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Путин и Макрон обсудили переговоры Москвы и Киева

22:49, 22 марта 2022
Путин и Макрон обсудили переговоры Москвы и Киева Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по просьбе Парижа. В ходе беседы лидеры стран обсудили ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями, — отмечается в сообщении.

Частые разговоры между Путиным и Макроном начались после того, как Москва начала спецоперацию на Украине. Последний раз президенты разговаривали более часа 18 марта.

Ранее стало известно, что 18 марта Владимир Путин в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном рассказал про преступления украинских неонацистов в Донбассе. В частности, российский лидер назвал массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса.

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