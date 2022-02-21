Путин и Макрон ночью провели ещё один телефонный разговор об Украине

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели ещё один телефонный разговор по ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, лидеры «акцентировали необходимость продолжения диалога по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников», также возможны встречи глав министерств иностранных дел.

Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции. <...> Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины, — сказал представитель Кремля.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение французского лидера Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Отмечено, что вопросы для саммита глав России и США подготовят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи, намеченной на 24 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также ранее заявила, что президент США Джо Байден согласен на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, «если не произойдёт вторжения» на Украину.