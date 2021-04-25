Путин и Макрон готовы урегулировать ситуацию в Карабахе

Готовность к координации по различным аспектам урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе выразили в телефонном разговоре президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В ходе диалога, состоявшегося по инициативе французской стороны, главы двух государств
Выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорнокарабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Также Путин и Макрон, обсуждая положение дел в Ливии, высказались за продолжение содействия продвижению политического процесса с участием ключевых ливийских сил.
Напомним, 9 ноября 2020 года президенты РФ и Азербайджана и премьер-министр Армении
При этом Азербайджан и Армения останавливались на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывался миротворческий контингент Российской Федерации.
В январе 2021 года на трёхсторонней встрече глав государств было