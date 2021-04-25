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Путин и Макрон готовы урегулировать ситуацию в Карабахе

21:19, 26 апреля 2021
Придорожный знак приветствует путешественников, прибывающих в Нагорный Карабах из Армении Придорожный знак приветствует путешественников, прибывающих в Нагорный Карабах из Армении Фото: davidstanleytravel/flickr.com

Готовность к координации по различным аспектам урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе выразили в телефонном разговоре президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе диалога, состоявшегося по инициативе французской стороны, главы двух государств оценили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и сочли обстановку в регионе спокойной. Отмечено продолжение работ по реализации заявлений президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении по региону от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.

Выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорнокарабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также Путин и Макрон, обсуждая положение дел в Ливии, высказались за продолжение содействия продвижению политического процесса с участием ключевых ливийских сил.

Напомним, 9 ноября 2020 года президенты РФ и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление, в котором было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

При этом Азербайджан и Армения останавливались на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывался миротворческий контингент Российской Федерации.

В январе 2021 года на трёхсторонней встрече глав государств было объявлено о соблюдении ранее достигнутых соглашений и создании рабочей группы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.

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