Путин и Лукашенко утвердят новую Военную доктрину на видеовстрече 4 ноября

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко планируют утвердить союзные программы, обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики. Это произойдёт на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября, в рамках которого будут обсуждаться и другие важные вопросы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, в рамках заседания, которое пройдёт в режиме видеоконференции, будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2020-й и первую половину 2021 года, а также ход выполнения ранее принятых решений. Также планируется согласовать решение о присуждении российским и белорусским учёным и специалистам премии Союзного государства в области науки и техники. Эта награда будет вручаться впервые.

Ранее о новой Военной доктрине Союзного государства заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, она была подготовлена в ответ на угрозы, политическое и экономическое давление со стороны Запада. Шойгу подчеркнул, что достигнутый уровень взаимодействия военных ведомств РФ и Белоруссии позволяет «своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их».