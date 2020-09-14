Путин и Лукашенко решили вернуть резерв силовиков РФ в места дислокации

https://static.news.ru/photo/b0e2fbac-f6b8-11ea-a33f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о том, чтобы резерв силовиков, созданный РФ на границе с республикой, был снят и переброшен в места постоянной дислокации. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков по итогам состоявшихся в Сочи переговоров лидеров двух стран.

Договорённость о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и Национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации, стала важным результатом переговоров двух президентов, — цитирует Пескова РИА Новости.

Визит в Сочи стал для Лукашенко первой зарубежной поездкой после выборов в республике 9 августа, на которых он одержал шестую победу подряд. Их результаты вызвали массовые протесты, а тысячи людей вышли на улицы. Они считают, что итоги голосования были сфальсифицированы. По данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

В понедельник Тихановская обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину перед его встречей с белорусским президентом Александром Лукашенко. По её словам, принятые в ходе двусторонних переговоров договорённости не будут иметь юридической силы и будут пересмотрены новой властью. После Тихановская отреагировала на решение Москвы и предупредила, что эти деньги «пойдут на подавление протестов в стране».

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что новый кредит Минску в $1,5 млрд нельзя расценивать как вмешательство Москвы.