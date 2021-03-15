Путин и Лукашенко поговорили о будущем госсекретаре Союзного государства

https://static.news.ru/photo/5866c1fc-8579-11eb-8a33-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили кандидатуру на пост госсекретаря Союзного государства. Об этом в понедельник, 15 марта, в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Действующим госсекретарём является Григорий Рапота. Ранее он сообщал, что в течение текущей недели может покинуть занимаемую должность.

Песков, общаясь с сотрудниками СМИ, подтвердил, что президенты обсуждали соответствующую кандидатуру.

Не буду говорить, какую. Пока в планах заседание Высшего госсовета Союзного государства не назначено. Будет своевременно объявлено о принятом решении, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Рапота также не стал называть своего возможного преемника. Он отметил, что нового госсекретаря объявит Высший госсовет Союзного государства, причём «это может быть сделано в рабочем порядке».

Прежде, как передавал NEWS.ru, Лукашенко раскритиковал разговоры о слиянии РФ и РБ. По его словам, мир слишком сильно изменился и работать в данном направлении просто глупо.

Президент добавил, что в обозримом будущем Белоруссию ещё будут пытаться «подрывать изнутри», как делали это после выборов главы государства в 2020 году.