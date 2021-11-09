Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президенты обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах, — говорится в сообщении.

Кроме того, главы двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по итогам прошедшего 4 ноября заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Стороны условились продолжать совместную работу в этом направлении.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Министр иностранных дел Польши Пётр Вавжик считает, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. По его мнению, рано или поздно здесь наступят трагические события.

Ранее польские пограничники сообщили, что на границе с Белоруссией 8 ноября мигранты предприняли 309 попыток прорваться в Польшу, 17 человек задержаны. Также было выдано более 80 решений о выезде с территории Польши.