Путин и Лукашенко обсудили программу предстоящего визита в Петербург

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин обсудили по телефону программу предстоящего визита в Санкт-Петербург, сообщил близкий к пресс-службе белорусского политика Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко и Путин поговорили по телефону, — говорится в сообщении.

Политики также затронули актуальные темы сотрудничества двух государств. Особое внимание они уделили оборонной сфере.

Ранее стало известно, что Лукашенко 28 и 29 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию и примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, а также встретится с Путиным.

Традиционная неформальная встреча руководителей стран CНГ состоится по инициативе президента РФ 28 декабря в Петербурге. В мероприятии примут участие президент Азербайджана, премьер-министр Армении, президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.