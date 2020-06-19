Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/78ec6f44-b220-11ea-978c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили совместную борьбу с COVID-19.

Затронуты также некоторые аспекты сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и её последствиями, — сообщается на сайте Кремля.

В контексте предстоящих 24 июня торжественных мероприятий в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, которые белорусский лидер планирует посетить, президенты обсудили значимость юбилея для народов обеих стран.

Кроме того, главы государств затронули актуальные темы двусторонней повестки дня. В частности, они выразили удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз. Оно должно быть подписано 19 июня в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск.

Как писал NEWS.ru, ранее подобный телефонный разговор состоялся в начале мая. Тогда Путин и Лукашенко обсудили самые актуальные темы двусторонних отношений и обменялись информацией о мерах, которые принимаются в РФ и Белоруссии для борьбы с пандемией. Кроме того, они уделили внимание кадровым вопросам по линии Союзного государства.