Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы отношений двух стран

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений. Разговор состоялся сразу по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета, который проходил в формате видеоконференции, говорится на сайте пресс-службы белорусского лидера.

Разговор касался наиболее актуальных вопросов белорусско-российских отношений. Как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран, — говорится в сообщении.

Ранее белорусский президент затронул в одном из своих интервью тему признания Крыма, который, по его словам, де-факто и де-юре стал российским регионом после референдума 2014 года. Политик отметил, что когда он отправится на полуостров, это будет означать, что республика признала его российским. В то же время политический обозреватель и публицист Кирилл Озимко уточнил, что Белоруссия не представила документы о развитии отношений с Крымом как российским регионом.

В другом интервью Лукашенко заявил, что постарается решить остроактуальную проблему беженцев на границе с Польшей до конца текущего года. Власти Польши и ЕС обвинили главу Белоруссии в использовании мигрантов как оружия для давления на Польшу и Европу в целом. Лукашенко на это заявил, что готов отпустить этих мигрантов на территорию Германии, куда они и собирались попасть, но их не пускают сами поляки, а Германия также не готова принимать их у себя.