Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут провести телефонный разговор до конца этого года, так как у политиков осталось несколько открытых тем по газовому вопросу.

Если президенты посчитают необходимым, они созвонятся до конца года, — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в вопросах энергетики «есть некоторый цейтнот», поэтому политики должны переговорить до наступления праздников, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, транзит российской нефти через Белоруссию в Европу может упасть с 60 млн тонн до 20 млн тонн в год. Это может произойти, если будет масштабный перезапуск двух из трёх ниток магистрального нефтепровода (МН) «Дружба» в реверс. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

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