Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут провести телефонный разговор до конца этого года, так как у политиков осталось несколько открытых тем по газовому вопросу.
Если президенты посчитают необходимым, они созвонятся до конца года, — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в вопросах энергетики «есть некоторый цейтнот», поэтому политики должны переговорить до наступления праздников,
Как ранее писал NEWS.ru, транзит российской нефти через Белоруссию в Европу может упасть с 60 млн тонн до 20 млн тонн в год. Это может произойти, если будет масштабный перезапуск двух из трёх ниток магистрального нефтепровода (МН) «Дружба» в реверс. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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