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Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал выплату штрафа казахстанским перевозчиком Euro-Asia Air Украине за пролёт над полуостровом. Размер наказания составил 136 тысяч гривен (около 360 тысяч рублей).

Авиакомпания оплатила штраф добровольно. По словам Цекова, в этой ситуации у него больше вопросов не к украинской стороне, а к Euro-Asia Air. Надо уточнить, может, она и территорию Российской Федерации...