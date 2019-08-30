https://static.news.ru/photo/71ac3da4-cb30-11e9-af91-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены провести встречу предстоящей осенью. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, переговоры на официальном уровне об этом на данный момент не ведутся, однако планы такие есть.

В принципе имеется в виду, что лидеры в течение осени, конечно, будут встречаться, — цитирует Ушакова РИА Новости .

Незадолго до этого главы двух стран провели «достаточно тёплый разговор» по телефону, в ходе которого, по словам помощника президента, Путин поздравил Лукашенко с 65-летием.

Ранее News.ru писал, что российский лидер направил своему белорусскому коллеге телеграмму по случаю его юбилея.