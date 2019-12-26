Президент России Владимир Путин и премьер Италии Джузеппе Конте провели телефонные переговоры.
Во время беседы стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Акцент был поставлен на необходимость разрешения кризиса мирным путём.
Также итальянский премьер запросил у российского лидера информацию об итогах саммита «нормандской четвёрки». Подчёркивается, что обе стороны настроены на обоюдное развитие взаимоотношений. Переговоры завершились взаимными поздравлениями с наступающими праздниками,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Инициатором выступила французская сторона.
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