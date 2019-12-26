https://static.news.ru/photo/3bc66cda-27fd-11ea-be3e-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Cosimo Martemucci/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и премьер Италии Джузеппе Конте провели телефонные переговоры.

Во время беседы стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Акцент был поставлен на необходимость разрешения кризиса мирным путём.

Также итальянский премьер запросил у российского лидера информацию об итогах саммита «нормандской четвёрки». Подчёркивается, что обе стороны настроены на обоюдное развитие взаимоотношений. Переговоры завершились взаимными поздравлениями с наступающими праздниками, сообщается на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Инициатором выступила французская сторона.