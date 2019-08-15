https://static.news.ru/photo/42dfae76-bf3b-11e9-aa3f-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын И Владимир Путин во время переговоров на острове Русский Фото: kremlin.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь Дня освобождения Кореи от японского колониального правления. Северокорейский лидер отметил, что корейско-российские отношения «идут на лад».

Ким выразил уверенность в непрерывном развитии дружбы между Москвой и Пхеньяном, установленной предыдущими руководителями государств. Глава КНДР подчеркнул, что контакты с Россией являются святой традицией для Северной Кореи, а также необходимость их расширения в сфере политики, экономики и культуры.

Российский лидер в свою очередь также поздравил коллегу с национальным праздником, а также отметил важную роль реализации договорённостей, достигнутых в ходе российско-северокорейского саммита в апреле 2019 года, в обеспечении стабильности и безопасности на Корейском полуострове, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын повысил в званиях 103 военнослужащих, которые принимали участие в разработке новых систем вооружений. Поощрить военных от генеральского до лейтенантского званий было решено после серии испытаний пусковых систем многозалпового огня.