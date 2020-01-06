В Стамбуле завершились переговоры президентов России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали накопившиеся вопросы чуть больше полутора часов.
На повестке дня была ситуация в Ливии и Сирии. Кроме того, одной из главных тем переговоров стало обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Помимо встреч с политиками, целью визита Путина в Стамбул является участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».
7 января российский президент был с официальным визитом в Дамаске, где провёл переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Также политики прогулялись по улицам старой части города, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен