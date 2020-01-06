https://static.news.ru/photo/390f4c86-3212-11ea-8d3b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Гунеев/kremlin.ru

В Стамбуле завершились переговоры президентов России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали накопившиеся вопросы чуть больше полутора часов.

На повестке дня была ситуация в Ливии и Сирии. Кроме того, одной из главных тем переговоров стало обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Помимо встреч с политиками, целью визита Путина в Стамбул является участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

7 января российский президент был с официальным визитом в Дамаске, где провёл переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Также политики прогулялись по улицам старой части города, писал NEWS.ru.