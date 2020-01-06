https://static.news.ru/photo/a3b4dbf0-322b-11ea-b48c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление, в котором выразили глубокую обеспокоенность эскалацией напряжённости между США и Ираном и её негативными последствиями для Ирака.

Мы расцениваем операцию США против командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде 3 января 2020 года как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе, — говорится в их заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Главы двух государств также считают, что обмен ракетными ударами не способствует решению проблем Ближнего Востока, а ведёт лишь к новому витку нестабильности, «не отвечая ничьим интересам». Они призвали все стороны «действовать сдержанно, отдавая приоритет дипломатическим средствам».

Как писал NEWS.ru, ракетная атака Ирана на американские авиабазы в Ираке является свидетельством набирающей обороты эскалации, о возможности которой предупреждала Россия. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. При этом она подчеркнула, что действия Вашингтона выходят за рамки существующей международно-правовой системы.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.