Алла Перфилова, более известная как певица Валерия, решила создать свою партию и принять участие в выборах в Госдуму, которые состоятся в 2021 году. Об этом заявил муж звезды российской эстрады продюсер Иосиф Пригожин.
Как сообщил telegram-канал издания «Фонтанка», супруг певицы отметил, что Валерии ничего не мешает создать партию «Сильные женщины».
Рассчитываем удивить вас этим к 2021 году. Тут вопрос идёт о правах женщин. Борьба против насилия в семье. Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России этот баланс важен, — пояснил Пригожин.
По словам продюсера, в Думе Валерия станет союзницей депутата и телеведущей Оксаны Пушкиной. Как напомнил Пригожин, она заинтересована в принятии закона о домашнем насилии.
Как писал NEWS.ru, ранее вступивший в Партию роста лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров удалил все стихи с критикой президента Владимира Путина из Instagram.
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