https://static.news.ru/photo/c8bca3de-54ad-11ea-ae4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Перфилова, более известная как певица Валерия, решила создать свою партию и принять участие в выборах в Госдуму, которые состоятся в 2021 году. Об этом заявил муж звезды российской эстрады продюсер Иосиф Пригожин.

Как сообщил telegram-канал издания «Фонтанка», супруг певицы отметил, что Валерии ничего не мешает создать партию «Сильные женщины».

Рассчитываем удивить вас этим к 2021 году. Тут вопрос идёт о правах женщин. Борьба против насилия в семье. Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России этот баланс важен, — пояснил Пригожин.

По словам продюсера, в Думе Валерия станет союзницей депутата и телеведущей Оксаны Пушкиной. Как напомнил Пригожин, она заинтересована в принятии закона о домашнем насилии.

Как писал NEWS.ru, ранее вступивший в Партию роста лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров удалил все стихи с критикой президента Владимира Путина из Instagram.