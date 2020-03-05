https://static.news.ru/photo/4d641308-5ef7-11ea-9bce-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проговорили тет-а-тет три часа. Затем к ним присоединились делегации.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Переговоры проходят в Кремле, они начались в 14:00 мск. Темой встречи является урегулирование ситуации в сирийском Идлибе, где противостояние между экстремистами и официальным Дамаском вышло на новый уровень. 27 февраля в результате обстрела в этой провинции погибли 36 турецких военных.

Как ранее передавал NEWS.ru, Путин на встрече с Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели его солдат, назвав случившееся большой трагедией. Путин при этом уточнил, что сирийская армия не знала о местонахождении турецких военных.

Анкара вопреки протестам руководства Сирии в последнее время активно поддерживает вооружённую сирийскую оппозицию. Москва выступает на стороне официальных властей Дамаска.