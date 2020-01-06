https://static.news.ru/photo/0bd7600a-3230-11ea-9466-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подвели итоги переговоров. Политики считают, что странам необходимо продолжать наращивать сотрудничество во всех областях.

В ходе переговоров президенты высказались за решение конфликтов в Персидском заливе исключительно мирным путём. Все действия должны корректироваться нормами международного права. Также Путин и Эрдоган заявили о неправомерности поступков США на Ближнем Востоке. Лидеры стран осудили действия американской стороны в отношении иранских граждан на территории Ирака, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как писал NEWS.ru ранее, Путин и Эрдоган призвали к прекращению огня на территории Ливии с 12 января. Также политики приняли совместное участие в открытии газопровода «Турецкий поток».