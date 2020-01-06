Российский лидер Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подвели итоги переговоров. Политики считают, что странам необходимо продолжать наращивать сотрудничество во всех областях.
В ходе переговоров президенты высказались за решение конфликтов в Персидском заливе исключительно мирным путём. Все действия должны корректироваться нормами международного права. Также Путин и Эрдоган заявили о неправомерности поступков США на Ближнем Востоке. Лидеры стран осудили действия американской стороны в отношении иранских граждан на территории Ирака, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как писал NEWS.ru ранее, Путин и Эрдоган призвали к прекращению огня на территории Ливии с 12 января. Также политики приняли совместное участие в открытии газопровода «Турецкий поток».
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