Путин и Эрдоган начали телефонные переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсуждают ситуацию на Украине, передаёт телеканал TRT Haber. Ожидается, что в ходе переговоров с Путиным Эрдоган озвучит предложения Анкары по Украине.

В эти минуты начались телефонные переговоры президента Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. Обсуждается ситуация на Украине. Ожидается заявление канцелярии турецкого лидера, — говорится в сообщении.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара намерена инициировать встречу глав МИД России и Украины на форуме в Анталье при согласии сторон. По его словам, Турция является одной из немногих стран, которые способны наладить диалог с обеими сторонами.

До этого Реджеп Эрдоган предложил посредничество в переговорах между Россией и Украиной. По словам главы управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттина Алтуна, глава государства сделал такое предложение, поскольку Турция имеет крепкие связи с каждым из этих государств.

Власти Турции также сообщили, что не намерены вводить санкций против России. Как заявил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын, Анкара не хочет вставать ни на чью сторону в конфликте между Россией и Украиной.