https://static.news.ru/photo/56a92850-5efb-11ea-a1b6-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Кремле. После завершения встречи они могут выступить с заявлениями для прессы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Не исключаем такой возможности, — сказал он.

Ранее лидеры государств проговорили тет-а-тет три часа. После этого к ним присоединились делегации.

NEWS.ru сообщал, что Путин на встрече с Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели его солдат, назвав случившееся большой трагедией.