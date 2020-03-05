Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Кремле. После завершения встречи они могут выступить с заявлениями для прессы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Не исключаем такой возможности, — сказал он.
Ранее лидеры государств проговорили тет-а-тет три часа. После этого к ним присоединились делегации.
NEWS.ru сообщал, что Путин на встрече с Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели его солдат, назвав случившееся большой трагедией.
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