Путин и Эрдоган договорились сплотиться в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2a3d5488-9913-11ea-ae65-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Эрдоган и Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили сотрудничество в сфере разработки вакцины от коронавируса. Разговор состоялся по телефону.

Главы государств подробно обсудили борьбу с пандемией, проинформировала пресс-служба Кремля.

Подчёркнута важность дальнейшего сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе по вопросам методик лечения заболевших и разработки вакцин, — сказано в сообщении.

Помимо этого, Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в возвращении на родину россиян, находящихся в этой стране, а также за гуманитарную помощь ряду российских регионов.

Ранее, как писал NEWS.ru, в российском МИД заявили, что вызванный коронавирусом кризис может негативно отразиться на международных отношениях.