Путин и Эрдоган договорились сплотиться в борьбе с коронавирусом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили сотрудничество в сфере разработки вакцины от коронавируса. Разговор состоялся по телефону.
Главы государств подробно обсудили борьбу с пандемией, проинформировала пресс-служба Кремля.
Подчёркнута важность дальнейшего сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе по вопросам методик лечения заболевших и разработки вакцин, —
сказанов сообщении.
Помимо этого, Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в возвращении на родину россиян, находящихся в этой стране, а также за гуманитарную помощь ряду российских регионов.
Ранее, как писал NEWS.ru, в российском МИД заявили, что вызванный коронавирусом кризис может негативно отразиться на международных отношениях.
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