https://static.news.ru/photo/7d96006c-3149-11ea-8fcf-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 8 января посетит Стамбул, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Также российский лидер встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить ситуацию в Ливии и Сирии.

8 января президент Российской Федерации Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (город Стамбул) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода, — сообщает пресс-служба Кремля.

Как ранее писал NEWS.ru, Восточносредиземноморский газопровод (EastMed pipeline) после ввода в эксплуатацию сделает газовый рынок юга Европы ещё более конкурентным. Он снизит зависимость ЕС от российского газа, что позволит потребителям рассчитывать на цены, максимально приближённые к рыночным.