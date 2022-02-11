Путин и Байден проведут телефонные переговоры 12 февраля

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют 12 февраля провести телефонный разговор. Инициатива исходит от американской стороны, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что запросу на телефонные переговоры предшествовало «письменное обращение» американской стороны.

О возможном телефонном разговоре Путина и Байдена ранее сообщил на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Последний раз Путин и Байден говорили по телефону в конце прошлого года. Переговоры президентов России и США в онлайн-формате прошли 7 декабря. На повестке саммита были двусторонние отношения, стратегическая стабильность, а также ситуация на Украине и расширение НАТО.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация располагает информацией о готовности России начать вторжение на Украину. Это может случиться ещё до окончания Олимпийских игр в Пекине.