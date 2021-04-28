Путин и Байден обсудят на встрече мировую кибербезопасность

https://static.news.ru/photo/f37d1b68-a825-11eb-9201-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских сообщил, что во время встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом будет обсуждаться мировая кибербезопасность. Его слова приводит ТАСС.

Могу предположить абсолютно уверенно, что тема информационной безопасности настолько интересна и для США, и для нас, настолько это приоритетное направление в наших взаимоотношениях, — сказал Крутских.

Он выразил уверенность, что такая острая тема обязательно будет затронута при переговорах на высшем уровне, а также среди экспертов.

Глава Белого дома позвонил Путину 13 апреля. В ходе переговоров он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны. В Кремле в настоящее время рассматривают это предложение. Через день глава Белого дома подписал указ о новых санкциях в отношении Москвы. Также из США будут высланы 10 сотрудников российской дипмиссии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, когда встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина станет возможной. По его словам, сейчас Россия изучает предложение о переговорах и все возможные его аспекты.