Путин и Байден обсуждали попытку переворота в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/86a4803c-a0fd-11eb-b552-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: White House/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонных переговоров обсудили вопрос о подготовке госпереворота в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, может ли он подтвердить, что лидеры затрагивали тему попытки госпереворота в республике, представитель Кремля ответил: «Да, могу».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о готовящемся в стране госперевороте и покушении на него и его семью. Он рассказал, что этот вопрос Владимир Путин обсудил с Джо Байденом, но никаких вразумительных ответов не получил.

Ранее видеозапись, на которой якобы проходит обсуждение планов военного переворота в Белоруссии, опубликовал Telegram-канал ОНТ. Участники беседы, в частности, говорят о том, что первой задачей является «устранение самого главного». Вторая задача — блокировка внутренних войск и ОМОНа, после чего необходимо занять несколько значимых объектов в центре города, включая радиостанцию и телевидение, дабы зачитать своё обращение к гражданам.