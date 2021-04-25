Путин и Асад обсудили поставку российских вакцин в Сирию

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад 26 апреля провели телефонный разговор. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили поставку в САР вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля, пишет ТАСС.
Отмечается, что разговор был инициирован сирийской стороной.
Лидеры подробно обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего, перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных связей, а также взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин, — сообщает пресс-служба Кремля.
Также сирийский президент проинформировал коллегу о подготовке к выборам главы республики, которые должны пройти в мае.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всё идёт к тому, чтобы встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоялась. Он подчеркнул, что глава РФ подтвердил желание встретиться.
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