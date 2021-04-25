Путин и Асад обсудили поставку российских вакцин в Сирию

https://static.news.ru/photo/2c4a0694-a67e-11eb-aabf-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад 26 апреля провели телефонный разговор. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили поставку в САР вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля, пишет ТАСС.

Отмечается, что разговор был инициирован сирийской стороной.

Лидеры подробно обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего, перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных связей, а также взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин, — сообщает пресс-служба Кремля.

Также сирийский президент проинформировал коллегу о подготовке к выборам главы республики, которые должны пройти в мае.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всё идёт к тому, чтобы встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоялась. Он подчеркнул, что глава РФ подтвердил желание встретиться.