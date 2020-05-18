Путин и Алиев обсудили ситуацию с азербайджанцами в Дагестане

https://static.news.ru/photo/a14bb660-999e-11ea-9846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев во время телефонного разговора обсудили вопрос большого скопления азербайджанцев на территории приграничных районов Дагестана. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что главы государств обсуждали непростую ситуацию, возникшую в регионе. В приграничных районах Дагестана в настоящее время скопилось большое количество граждан Азербайджана, которые не могут покинуть Россию и уехать домой.

Условлено дать поручения профильным министерствам и ведомствам двух стран оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы, — заявили в пресс-службе президента.

Как ранее писал NEWS.ru, плачевная ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане оказалась в центре внимания главы государства.

Владимир Путин в понедельник, 18 мая, в режиме видеоконференции обсудил с руководством и представителями общественности республики эпидемиологическую обстановку в регионе. Глава государства был вынужден признать, что ситуация сложная и требует дополнительных, причём неотложных мер.