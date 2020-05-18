Путин и Алиев обсудили ситуацию с азербайджанцами в Дагестане

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев во время телефонного разговора обсудили вопрос большого скопления азербайджанцев на территории приграничных районов Дагестана. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что главы государств обсуждали непростую ситуацию, возникшую в регионе. В приграничных районах Дагестана в настоящее время скопилось большое количество граждан Азербайджана, которые не могут покинуть Россию и уехать домой.
Условлено дать поручения профильным министерствам и ведомствам двух стран оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы, — заявили в пресс-службе президента.
Как ранее писал NEWS.ru, плачевная ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане оказалась в центре внимания главы государства.
Владимир Путин в понедельник, 18 мая, в режиме видеоконференции обсудил с руководством и представителями общественности республики эпидемиологическую обстановку в регионе. Глава государства был вынужден признать, что ситуация сложная и требует дополнительных, причём неотложных мер.
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