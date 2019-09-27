https://static.news.ru/photo/f8f1af96-e125-11e9-92da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент России Владимир Путин взял курс на восстановление СССР. Такое мнение высказал грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили.

Экс-лидер Грузии обвинил нынешние власти страны в сговоре против сохранения государственности. Он предположил, что под давлением Российской Федерации ранее возглавляемая им страна может отказаться от курса на вступление страны в НАТО и Евросоюз.

Путин решил к 2024 году, к будущим его выборам, восстановить Советский Союз и планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Белоруссию, основную часть Украины, кроме западной. Это его план, — цитирует Саакашвили « Интерфакс ».

Политик не стал уточнять источник своей информации. Однако отметил, что частью «плана Путина» на данном этапе является заставить эти страны объявить нейтралитет на мировой политической арене и ослабить влияние их политических лидеров.

Между тем, как писал News.ru, в Грузии увеличилось число тех, кто сожалеет о распаде СССР. Об этом заявили 41% жителей страны, это на 2% больше, чем во время весеннего социологического исследования.