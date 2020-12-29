Путин хочет рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих людей

Властям следует рассмотреть вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с председателем Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаилом Шмаковым.
На встрече руководитель ФНПР попросил главу государства вернуться к теме приостановки индексации пенсий для неработающих людей и поручить правительству «внимательно просмотреть» этот вопрос.
Там (в правительстве. — NEWS.ru) скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Но тем не менее вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения, — ответил Путин.
По его словам, в сложившейся ситуации есть «элементы несправедливости», которые связаны с «недостаточной индексацией»,
Индексацию пенсий для работающих пенсионеров прекратили с 1 января 2016 года. Власти объясняли такое решение необходимостью уменьшить дефицит Пенсионного фонда России.
Ранее Пенсионный фонд России напомнил россиянам об изменении возраста выхода на пенсию в 2021 году.
Со следующего года женщины будут выходить на пенсию в 56,5 года, а мужчины в 61,5 года. В 2020 году женщины могли отправиться на пенсию в 55,5 года, а мужчины в 60,5 года.
Это связано с тем, что в 2018 году в России повысили пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 лет, писал NEWS.ru.