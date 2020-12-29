Путин хочет рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих людей

https://static.news.ru/photo/8fb848a0-49ca-11eb-b480-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Властям следует рассмотреть вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с председателем Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

На встрече руководитель ФНПР попросил главу государства вернуться к теме приостановки индексации пенсий для неработающих людей и поручить правительству «внимательно просмотреть» этот вопрос.

Там (в правительстве. — NEWS.ru) скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Но тем не менее вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения, — ответил Путин.

По его словам, в сложившейся ситуации есть «элементы несправедливости», которые связаны с «недостаточной индексацией», передаёт ТАСС.

Индексацию пенсий для работающих пенсионеров прекратили с 1 января 2016 года. Власти объясняли такое решение необходимостью уменьшить дефицит Пенсионного фонда России.

Ранее Пенсионный фонд России напомнил россиянам об изменении возраста выхода на пенсию в 2021 году.

Со следующего года женщины будут выходить на пенсию в 56,5 года, а мужчины в 61,5 года. В 2020 году женщины могли отправиться на пенсию в 55,5 года, а мужчины в 60,5 года.

Это связано с тем, что в 2018 году в России повысили пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 лет, писал NEWS.ru.