Путин хочет оценить действия власти

https://static.news.ru/photo/b4e02100-4c66-11ea-a8d3-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин призвал дать оценку работе всех ветвей власти во время пандемии коронавируса. По его словам, необходимо выяснить, как люди и предприятия получают необходимую помощь.

В первую очередь политик попросил доложить ему о реализации решения о дополнительной поддержке медиков. Такое заявление он сделал в ходе совещания по реализации принятых мер поддержки социальной сферы и экономики, передаёт РИА Новости.

Оценим, как действуют все уровни власти, насколько быстро и в полном объёме получают помощь люди и конкретные предприятия, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России постановило выделить регионам средства на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за работу с заражёнными коронавирусом 12 апреля. До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Однако во многих регионах выплаты не были произведены. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.

Накануне глава кабинета министров России Михаил Мишустин назвал выполнение обязательств перед медиками, которые работают в условиях пандемии коронавируса с заражёнными пациентами, абсолютным приоритетом. Он поручил до 19 мая устранить замечания президента Владимира Путина по дополнительным выплатам врачам.