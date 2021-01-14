Путин хочет обсудить встречу по Карабаху с членами Совбеза

https://static.news.ru/photo/4f9becb6-5728-11eb-b96f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин предложил членам Совета безопасности обсудить итоги московской встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом он заявил на встрече с постоянными членами Совбеза, передаёт РИА Новости.

Я хотел бы вас коротко проинформировать по результатам встречи с коллегами из Азербайджана и Армении, ну и на эту тему немного поговорить, — сказал политик.

Он отметил, что с докладом также уже выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По данным с сайта Кремля, на совещании с членами Совбеза глава государства также обсуждал актуальные вопросы внутренней и внешней политики.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин проинформировал своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана об основных итогах трёхсторонней встречи с участием главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посвящённой ситуации в Нагорном Карабахе.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна прошла в Москве 11 января, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить.