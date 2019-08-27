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Летом 2019 года у президента Владимира Путина не было отпуска, он совмещал личное время с рабочими мероприятиями. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как такового отпуска у президента не было, — цитирует Пескова Life.ru. Пресс-секретарь Путина не исключил, что его руководитель устроит себе пару дней отдыха в ближайшее время. Как писал News.ru, ранее...