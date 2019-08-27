Президент России Владимир Путин после встречи с главой Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что готов организовать полёты пилотов из Турции на российских истребителях Су-30СМ.
По его словам, турецкий лидер приехал вместе с делегацией из представителей бизнеса и военной промышленности, сообщает корреспондент News.ru.
Наши гости из Турции начали знакомиться с достижениями российского авиапрома, увидели лётную программу, — подчеркнул он.
Политик отметил, что посетителям были продемонстрированы истребители Су-35 и Су-57.
Как писал News.ru, ранее Путин угостил своего турецкого коллегу Эрдогана российским мороженым. Это произошло в ходе посещения авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском.