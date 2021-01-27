Путин готов незамедлительно подписать документ, касающийся продления ДСНВ

https://static.news.ru/photo/b708b3dc-6143-11eb-81d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин незамедлительно подпишет закон о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), как только получит документ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Здесь очень важна скорость, и потом уже обменяться соответствующими решениями, — отметил представитель Кремля.

По его словам, о консультациях по новому договору СНВ, который сменит продлеваемый, говорить пока рано, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее старшие республиканцы комитетов по иностранным делам и делам вооружённых сил палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и Майк Роджерс выступили против решения администрации президента Джо Байдена продлить с Россией Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

РФ и США подписали ДСНВ в 2010 году. Стороны условились начать сокращение стратегических наступательных арсеналов до ключевых значений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года.