https://static.news.ru/photo/b6179aa2-387b-11ea-91cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке изменений в конституцию не исключил, что в рамках её работы могут быть предложены и другие поправки кроме ранее озвученных им в послании Федеральному собранию.

Оформить предложения, которые уже сформулированы президентом в послании Федеральному собранию, мы сможем в самое ближайшее время. Однако президент не исключил, что могут быть какие-то дополнительные предложения, задача рабочей группы — собрать, оценить, предметно обсудить их, в том числе с представителями общественности, — сообщил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

По его словам, в результате предстоит совместно решить, какие предложения выносить на обсуждение граждан и что будет внесено для принятия соответствующего закона.

Сенатор подчеркнул, что при рассмотрении поправок рабочая группа будет привлекать научные учреждения и экспертов, так как, по мнению президента, при внесении изменений в конституцию недостаточно работы юристов, важны политический и жизненный опыт.

Клишас уточнил, что дату общероссийского голосования по поправкам в конституцию определят после подготовки текста соответствующего законопроекта.

Как писал NEWS.ru, 15 января президент России обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Владимир Путин среди прочего предложил ряд поправок в конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством.