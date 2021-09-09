Путин допустил создание союзного с Белоруссией парламента

Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что не исключает создания союзного парламента. Российский лидер отметил, что политическая интеграция ставилась в Союзном договоре с момента его формирования в 1997 году, сообщает РИА Новости.

При этом Путин пояснил , что в первую очередь страны должны интегрироваться экономически.

Мы исходим из того, что несмотря на всё благородство этой цели по политической интеграции, нужно сначала создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке, — подчеркнул Путин.

Российский президент указал, что важно сначала «заняться экономикой».

А всё потом естественным образом будет требовать дополнительного регулирования, в том числе, может быть, и на уровне союзного парламента. Я не исключаю, что такой может быть создан. Но для этого надо, что называется, подрасти, — пояснил глава государства.

Пока данный вопрос на повестке дня не стоит и на переговорах с Лукашенко не обсуждался, добавил Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко рассказал, какие вопросы об интеграции удалось согласовать. Ими оказались все 28 программ по Союзному государству. В частности, в согласованных документах речь идёт об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом.