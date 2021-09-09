16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Путин допустил создание союзного с Белоруссией парламента

22:48, 09 сентября 2021
Путин допустил создание союзного с Белоруссией парламента Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что не исключает создания союзного парламента. Российский лидер отметил, что политическая интеграция ставилась в Союзном договоре с момента его формирования в 1997 году, сообщает РИА Новости.

При этом Путин пояснил, что в первую очередь страны должны интегрироваться экономически.

Мы исходим из того, что несмотря на всё благородство этой цели по политической интеграции, нужно сначала создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке, — подчеркнул Путин.

Российский президент указал, что важно сначала «заняться экономикой».

А всё потом естественным образом будет требовать дополнительного регулирования, в том числе, может быть, и на уровне союзного парламента. Я не исключаю, что такой может быть создан. Но для этого надо, что называется, подрасти, — пояснил глава государства.

Пока данный вопрос на повестке дня не стоит и на переговорах с Лукашенко не обсуждался, добавил Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко рассказал, какие вопросы об интеграции удалось согласовать. Ими оказались все 28 программ по Союзному государству. В частности, в согласованных документах речь идёт об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео