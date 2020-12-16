Путин допустил расширение спектра партий, участвующих в выборах

https://static.news.ru/photo/2048e91a-404d-11eb-9b46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество и спектр политических партий, участвующих в парламентских выборах, может расти — российская политическая система даёт такую возможность. Об этом на большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

По новым партиям — решают не партии, а граждане, избиратели. Даёт ли наша политическая система, которая развивается, такую возможность? Да, даёт. Традиционные политические партии представлены в парламенте в течение многих лет — и стоит отдать им должное. Разные, подчас полярные мнения звучат в парламенте, острые дискуссии, но при том практически каждая из них стоит на патриотических позициях, — заявил российский лидер.

Путин также рассказал об особенностях парламентских выборов в 2021 году. Он подчеркнул, что поскольку приняты поправки в Конституцию, парламент получает больше полномочий, в том числе по формированию правительства. Президент отмечает, что Госдума теперь принимает окончательные решения как по премьер-министру, так и по главам ведомств и по вице-премьерам. Таким образом, существенно повышается значимость депутатского корпуса и его ответственность.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин оценил состояние ВВП в 2020 году. По его словам, падение ВВП составило 3,6% — меньше, чем во всей Европе и США.