https://static.news.ru/photo/f6963070-6936-11ea-981d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на более поздний период, если ситуация с коронавирусом в стране будет неблагоприятной. Кроме того, глава государства не исключил возможность голосования на дому.
Если обстановка позволит, то проводить будем. Но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей на участках для голосования, — цитирует РИА Новости Путина.
Как писал NEWS.ru, председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в случае возникновения угрозы для здоровья граждан всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ может быть перенесено на другую дату. Сейчас оно запланировано на 22 апреля 2020 года. По словам Памфиловой, подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о проведении голосования в этот день не означает, что дата не может быть изменена. Глава ЦИК отметила, что голосование не может проводиться раньше чем через месяц после подписания соответствующего указа, но может состояться позже, в зависимости от обстоятельств.