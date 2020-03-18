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Президент Владимир Путин заявил, что в Конституцию будут внесены дополнения, никто не собирается менять главный документ страны. По его мнению, в Основном законе нужно раскрыть социальный характер государства.

Политик также добавил, что голосование по поправкам могут сдвинуть, так как здоровье граждан важнее. Если будут проблемы, связанные с известным коронавирусом, закон позволяет нам сдвинуть вправо, что называется, по графику,...