https://static.news.ru/photo/87891654-1cd6-11ea-9ea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин высказался относительно неисполнения расходов федерального бюджета на текущий год. Оказалось, что «невостребованным» остался триллион рублей. Об этом главе государства доложил руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин.

Что-то многовато, — приводит радио Sputnik слова президента.

По мнению Кудрина, такие показатели неисполнения, в частности, свидетельствуют о том, что некоторые процедуры следует сделать менее бюрократизированными.

В прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, ответственных за неэффективное расходование бюджетных средств назовёт Счётная палата (СП). Кудрин пояснил, что на текущий год в главном финансовом документе страны указан рост расходов на 196 млрд рублей. А на 1 ноября 2019 года исполнен лишь 71% расходов. Таким образом, оставшиеся 29% нужно успеть потратить за два последних месяца, а это 5,7 трлн рублей.