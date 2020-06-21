Путин: чудовищные планы нацистов не сотрутся из памяти россиян

https://static.news.ru/photo/472b32d4-b3c3-11ea-80b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Российский народ никогда не забудет о планах нацисткой Германии истребить или превратить граждан СССР «в рабов в прямом смысле этого слова», заявил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что значительную часть населения страны Третий рейх планировал переселить в Сибирь и северные районы «практически на вымирание», наиболее работоспособных граждан превратили бы в рабов.

Такие вещи не могут быть вытравлены из нашей памяти, кто бы и как бы ни старался это сделать, — цитирует Путина ТАСС.

Президент призвал россиян 26 июля присоединиться к акции «Бессмертный полк» и рассказал о собственных переживаниях, когда впервые прошёл по Красной площади с портретом отца-ветерана.

Как писал NEWS.ru, Путин назначил на 24 июня военные парады к 75-летию Победы, сославшись на стабилизацию эпидемической обстановки. До сих пор ежедневно в РФ выявляют около восьми тысяч заражённых — как и в мае. При этом президент 21 июня объявил о безусловной победе над коронавирусом.