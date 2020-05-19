Путин: часть нацпроектов в этом году не будет реализована

https://static.news.ru/photo/220339f0-99d0-11ea-b390-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин прокомментировал реализацию национальных проектов во время пандемии коронавируса. Он заявил, что часть программ не будет реализована в течение 2020 года.

Политик добавил, что работа над некоторыми нацпроектами будет сдвинута, передаёт РИА Новости. Такое заявление он сделал в ходе совещания по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Давайте не будем забывать и о текущей работе, в том числе и о текущей работе по нацпроектам. Ясно, что по целому ряду объективных обстоятельств какие-то наши программы могут быть сдвинуты, что называется, вправо, — подчеркнул глава государства.

Как писал NEWS.ru, в ходе совещания Путин также напомнил, что ждёт от рабочей группы президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам исчерпывающего доклада о мерах по поддержке экономики и социальной сферы в условиях пандемии COVID-19.