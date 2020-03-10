https://static.news.ru/photo/19c1cce6-62cd-11ea-a928-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин пообещал, что экономика России укрепится, несмотря на падение нефтяных цен и эпидемию коронавируса.

Цены на нефть пляшут, коронавирус ещё этот прилетел. Но уверен абсолютно, мы этот период достойно пройдём. Экономика будет укрепляться, — заявил Путин в Госдуме.

Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.