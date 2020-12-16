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Путин: бизнес забывает, сколько государство в него вкладывает

16:29, 17 декабря 2020

Производители и экспортёры продуктов питания думают о своих потерях при продаже товаров на внутреннем рынке, но они забывают, сколько государство вложило в их бизнес, сказал президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Российские производители и ретейлеры ранее подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Участники соглашений заявили о готовности соблюдать их и заверили, что цены на продукты уже стали снижаться.

Подписание соглашений стало частью мер правительства по стабилизации ситуации на рынке продовольствия. О них было объявлено после того, как на рост цен обратил внимание президент Владимир Путин. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. Он расценил это как попытку подогнать внутренние цены под мировые.

После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о значительном повышении экспортной пошлины на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно. Кроме того, заявлено о поддержке мукомолов и о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поправки о государственном регулировании цен на базовые продукты питания уже поступили на рассмотрение в Госдуму. В законопроекте речь идёт о том, что правительству предоставляется право устанавливать на некоторые виды социально значимых продовольственных товаров предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней.

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