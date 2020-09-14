Путин: белорусы должны сами разобраться со сложившейся ситуацией

https://static.news.ru/photo/4360f8ae-f68b-11ea-88a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин во время переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко высказался относительно событий, которые происходят на территории республики после выборов 9 августа. По словам российского лидера, народ Белоруссии должен сам разобраться с имеющимся положением дел.

Встреча двух президентов проходит в Сочи. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что переговоры продлятся столько, сколько понадобится. В пресс-службе Лукашенко отмечали, что лидеры собираются обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах, союзные отношения, международные проблемы и не только. Встреча проходит в формате «один на один».

Путин во время переговоров прокомментировал события в Белоруссии. Президент заявил, что народ республики должен разобраться с ситуацией сам, без подсказок извне. Кроме того, Путин высказался по поводу предложений о начале работы над белорусской конституцией. Российский лидер назвал эту идею логичной и своевременной.

Для Лукашенко эти переговоры проходят в рамках первого зарубежного визита после выборов, прошедших 9 августа. Результаты голосования привели к массовым протестам в Белоруссии, которые продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как ранее писал NEWS.ru, Тихановская обратилась к Путину перед встречей с Лукашенко. По её словам, принятые в ходе двусторонних переговоров договорённости не будут иметь юридической силы и будут пересмотрены новой властью.