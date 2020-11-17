Путин: Азербайджан сам выберет место для мониторингового центра

https://static.news.ru/photo/570e7752-290b-11eb-aefc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Власти Азербайджана самостоятельно определят место, на котором будет находиться центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, заявил российский президент Владимир Путин.

Политик отметил, что центр будет размещён на суверенной территории государства. Это значит, что азербайджанские власти имеют право самостоятельно принимать решение, которое посчитают целесообразным, передаёт ТАСС.

Очевидно, что это будет на суверенной территории Азербайджана находиться, и Азербайджан вправе принять решение самостоятельно, где он посчитает целесообразным его разместить, — подчеркнул Путин.

Также он рассказал, что статус Нагорного Карабаха будет определён позже, в настоящий момент сохраняется статус-кво. По его словам, принятое соглашение об остановке огня позволит в будущем нормализовать ситуацию. Только по официальным данным, во время боевых действий погибли больше 4 тысяч человек, хотя сам Путин считает, что на самом деле жертв было больше.

Политик отметил, что согласно международному праву, Нагорный Карабах всегда был частью Азербайджана. В связи с этим Россия не могла вмешиваться в конфликт на этой территории в рамках ОДКБ.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения, писал NEWS.ru.