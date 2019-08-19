https://static.news.ru/photo/d71ef63e-c29a-11e9-b42f-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин перечислил темы, которые собирается обсудить с французским коллегой Эммануэлем Макроном на переговорах.

Путин заявил, что Франция исторически является одним из ключевых партнёров РФ, поэтому Москва надеется на поддержку Парижа при выстраивании отношений с Брюсселем. По его словам, французская делегация сыграла существенную роль в возвращении России в ПАСЕ. Кроме того, он не исключил возобновление G8.

Российский лидер отметил, что проинформирует Макрона о контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он подчеркнул, что альтернативы «нормандского формата» не существует.

Кроме того, Путин обеспокоен переброской террористов из Сирии в другие регионы. Он надеется на то, что европейцы настроены услышать Россию по вопросу международной безопасности. Москву не устраивает ситуация с договором о запрещении ядерных испытаний, а также возможная милитаризация космоса.

Макрон проводит встречу с Путиным в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. Переговоры двух политиков состоятся за несколько дней до саммита G7, писал News.ru.