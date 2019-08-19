Президент РФ Владимир Путин перечислил темы, которые собирается обсудить с французским коллегой Эммануэлем Макроном на переговорах.
Путин заявил, что Франция исторически является одним из ключевых партнёров РФ, поэтому Москва надеется на поддержку Парижа при выстраивании отношений с Брюсселем. По его словам, французская делегация сыграла существенную роль в возвращении России в ПАСЕ. Кроме того, он не исключил возобновление G8.
Российский лидер отметил, что проинформирует Макрона о контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он подчеркнул, что альтернативы «нормандского формата» не существует.
Кроме того, Путин обеспокоен переброской террористов из Сирии в другие регионы. Он надеется на то, что европейцы настроены услышать Россию по вопросу международной безопасности. Москву не устраивает ситуация с договором о запрещении ядерных испытаний, а также возможная милитаризация космоса.
Макрон проводит встречу с Путиным в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. Переговоры двух политиков состоятся за несколько дней до саммита G7, писал News.ru.