Путин анонсировал ряд международных телефонных переговоров

https://static.news.ru/photo/556a7c12-3dff-11eb-b39f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин планирует 14 декабря провести несколько телефонных переговоров. Об этом заявил сам политик. Кроме того, лидер высказался в поддержку продления действия скидки в 30% на оплату пошлин через портал госуслуг.

Я, к сожалению, должен буду перейти к другим пунктам своей повестки дня сегодняшней. У меня ещё там международные телефонные разговоры, — заявил руководитель государства во время онлайн-форума «Единой России».

Также президент заявил о необходимости аудита в партии. По его словам, необходимо дать оценку тем, кто проявил себя «настоящим тружеником» на местах во время вспышки COVID-19. Тем временем, в Госдуме задумались о том, чтобы сменить лидера «Единой России». Сейчас фракцией руководит Сергей Неверов. В новом созыве этот пост может занять Владимир Васильев, исполняющий обязанности замсекретаря генсовета партии. Возглавляет партию зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, Путин заявил, что подумает над особым видом страхования учителей во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Ранее NEWS.ru сообщал, что отказывать в госпитализации заразившимся коронавирусом, которые нуждаются в постоянном наблюдении врачей, недопустимо. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что власти выделили дополнительные средства из федерального бюджета, которые были направлены в регионы, чтобы люди, проходящие курс лечения на дому, могли получать лекарства бесплатно и чтобы в больницах были свободны койки для тех, кто действительно нуждается в профессиональной помочи в стационаре.